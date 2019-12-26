В седьмом сезоне комедийного сериала «Сваты» появится неожиданный персонаж. Об этом 25 декабря сообщает 53news.ru

Лишь бы не убили. В сериал «Сваты» вернется один из главных героев © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк Михаил Трухин, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ивановы-Ивановы».

Предположительно, Палыч будет задействован в эпизоде, связанном со свадьбой Жени Ковалевой (Анна Кошмал), которая выходит замуж за иностранца Джека (Андрей Бирин).

В конце октября Федор Добронравов заявил, что «Сваты-7» будут снимать в январе-феврале 2020 года, а летом — остальные кадры, поэтому «совсем скоро все будет готово».

Сериал выходил с 2008 года и завершился в 2013 году.

Ожидается, что в седьмом сезоне сюжет охватит период в пять лет, а в одной из серий главные герои попадут в Россию XIX века.