«Наслюнявьте карандаш и поставьте крестик»: Рябошапку призвали подписать подозрения напавшим на журналистов радикалам
«Наслюнявьте карандаш и поставьте крестик»: Рябошапку призвали подписать подозрения напавшим на журналистов радикалам
© скриншот видео OOO Финиксион
По его словам, Генпрокуратура будет реформирована и со 2 января прекратит свое существование как институт.

«Значительно уменьшилось количество департаментов, подразделений. Создана новая специализированная прокуратура, которая займется вопросами военных преступлений и в сфере оборонно-промышленного комплекса», — добавил генпрокурор.

В Офисе генпрокурора из 2,5 тыс. сотрудников останется только 1,5 тыс., пояснил чиновник.

В его рамках будет создано 12 департаментов, восемь отдельных управлений и две специальные прокуратуры. Общее количество сотрудников доведут до полутора тысяч.