Офис генерального прокурора Украины начнет работать 2 января. Об этом 26 декабря рассказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге, трансляцию которого вели украинские телеканалы

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«Значительно уменьшилось количество департаментов, подразделений. Создана новая специализированная прокуратура, которая займется вопросами военных преступлений и в сфере оборонно-промышленного комплекса», — добавил генпрокурор.

В Офисе генпрокурора из 2,5 тыс. сотрудников останется только 1,5 тыс., пояснил чиновник.

В его рамках будет создано 12 департаментов, восемь отдельных управлений и две специальные прокуратуры. Общее количество сотрудников доведут до полутора тысяч.