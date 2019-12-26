По его словам, Генпрокуратура будет реформирована и со 2 января прекратит свое существование как институт.
«Значительно уменьшилось количество департаментов, подразделений. Создана новая специализированная прокуратура, которая займется вопросами военных преступлений и в сфере оборонно-промышленного комплекса», — добавил генпрокурор.
В Офисе генпрокурора из 2,5 тыс. сотрудников останется только 1,5 тыс., пояснил чиновник.
В его рамках будет создано 12 департаментов, восемь отдельных управлений и две специальные прокуратуры. Общее количество сотрудников доведут до полутора тысяч.