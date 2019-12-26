Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разоблачил обман одного из крупнейших мобильных операторов Украины, компании lifecell, который предлагал клиентам выдуманный «4.5G-интернет». Об этом на днях сообщили в пресс-службе АМКУ

Мобильник и лекарства. На Украине предложили изменить состав потребительской корзины © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк мнению представителей регулятора, такая реклама является обманом потребителей.

«Операторы связи ведут неустанную борьбу, как за содержание абонентов, так и за прирост количества пользователей. Одним из ключевых "козырей" в этой борьбе является качество мобильного интернета. Поскольку стандарт у основных операторов один и тот же — "4G", то появляются попытки "дорисовать" качество. В нашем случае — через придуманный "4.5 G", который применил в своих рекламных материалах оператор lifecell», — говорится в сообщении.

В комитете призвали оператора убрать рекламу с выдуманной информацией. Компании будет необходимо отчитаться перед регулятором в течение 30 дней.