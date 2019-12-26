По мнению представителей регулятора, такая реклама является обманом потребителей.
«Операторы связи ведут неустанную борьбу, как за содержание абонентов, так и за прирост количества пользователей. Одним из ключевых "козырей" в этой борьбе является качество мобильного интернета. Поскольку стандарт у основных операторов один и тот же — "4G", то появляются попытки "дорисовать" качество. В нашем случае — через придуманный "4.5 G", который применил в своих рекламных материалах оператор lifecell», — говорится в сообщении.
В комитете призвали оператора убрать рекламу с выдуманной информацией. Компании будет необходимо отчитаться перед регулятором в течение 30 дней.