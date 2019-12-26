Кроме того, 127 человек получили ранения различной степени тяжести. Сообщение ОБСЕ включает данные о погибших и пострадавших по обе стороны линии разграничения.
Год назад миссия сообщала о 43 погибших среди мирного населения.
За год наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 300 тыс. случаев нарушения перемирия.
По состоянию на середину декабря безвозвратные потери ВСУ в Донбассе, по данным BBC, составили 97 человек.
Украинские власти начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тыс. человек.