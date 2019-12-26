Жертвами военного конфликта в Донбассе с начала года стали 18 гражданских. Об этом говорится в ответе СММ ОБСЕ на запрос BBC News Украина

Кроме того, 127 человек получили ранения различной степени тяжести. Сообщение ОБСЕ включает данные о погибших и пострадавших по обе стороны линии разграничения.

Год назад миссия сообщала о 43 погибших среди мирного населения.

Житель Горловки получил ранения при обстреле со стороны ВСУ © пресс-служба ВС Украины

По состоянию на середину декабря безвозвратные потери ВСУ в Донбассе, по данным BBC, составили 97 человек.

Украинские власти начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тыс. человек.