«Наслюнявьте карандаш и поставьте крестик»: Рябошапку призвали подписать подозрения напавшим на журналистов радикалам

«Уважаемый генеральный прокурор! Как вам возможно известно, в пятницу, маргинальное отребье позволило себе совершить нападение на журналистов во время заседания одного из столичных судов. Все персонажи идентифицированы, полиция возбудила уголовное дело и выписала подозрения. Их нужно просто подписать, немедленно», — отметил Бужанский.
Он напомнил генпрокурору, что на сегодня у него нет более важных дел, поэтому ему стоит взять карандаш «наслюнявить его и поставить крестик».
«Давайте, это несложно. Одна палочка сверху вниз, одна слева направо. И всё, до завтра Вы абсолютно свободны», — написал депутат.
На днях возле здания Апелляционного суда Киева, где проходило слушание по делу об убийстве Павла Шеремета, националисты напали на нескольких журналистов.
В частности, был избит корреспондент издания Sharij.net. Также угрозы в свой адрес получила журналист «Страны» Юлия Корзун, а сотрудница телеканала ZIK Алла Жизневская получила удар по рукам, когда снимала происходящее на камеру телефона.