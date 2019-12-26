«Наслюнявьте карандаш и поставьте крестик»: Рябошапку призвали подписать подозрения напавшим на журналистов радикалам

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский призвал генерального прокурора Руслана Рябошапку немедленно подписать подозрения объявленные радикалам, которые напали на журналистов под Апелляционным судом Киева в прошлую пятницу. Об этом он сообщил 26 декабря в своем Telegram

Нацполиция начала производство из-за нападений на журналистов на суде по делу Шеремета © Facebook, Національна поліція України

Он напомнил генпрокурору, что на сегодня у него нет более важных дел, поэтому ему стоит взять карандаш «наслюнявить его и поставить крестик».

«Давайте, это несложно. Одна палочка сверху вниз, одна слева направо. И всё, до завтра Вы абсолютно свободны», — написал депутат.

На днях возле здания Апелляционного суда Киева, где проходило слушание по делу об убийстве Павла Шеремета, националисты напали на нескольких журналистов.

В частности, был избит корреспондент издания Sharij.net. Также угрозы в свой адрес получила журналист «Страны» Юлия Корзун, а сотрудница телеканала ZIK Алла Жизневская получила удар по рукам, когда снимала происходящее на камеру телефона.