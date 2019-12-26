Публицист и радиоведущий Армен Гаспарян объяснил, почему стоимость жилищно-коммунальных услуг на Украине не уменьшится после подписания соглашения о транзите газа с Россией. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 26 декабря

«Ищем смыслы» с Арменом Гаспаряном: итоги 2019 года, газовое соглашение с РФ © Алексей Гончарук заявлял, что подписание соглашения о транзите российского газа через территорию страны позволит снизить стоимость коммунальных услуг в стране.

Гаспарян подчеркнул, что Украина в итоге подписала договор на «максимально убогих» для себя условиях и он никак не повлияет на размер тарифов в стране.

«Они только увеличатся… "Платежка" какое имеет отношение к "Нафтогазу"? Там еще посредники есть, они будут устанавливать цену — все вопросы вот туда», — сказал он.

Ранее это подтвердил сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, по словам которого на Украине примерно для 80% субъектов рынка ЖКХ тарифы устанавливают исключительно органы местного самоуправления.

Поэтому ни подписание газового соглашения с РФ, ни совместное решение по снижению тарифов президента и премьера, о котором они ранее заявляли, не будут иметь силы, так как ни Кабмин, ни глава государства не имеют права диктовать местной власти, какие тарифы на газ устанавливать для этих 80% теплокоммунэнерго (ТКЭ).