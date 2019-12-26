«В Слуге народа обратили внимание на некую взаимосвязь: после того как Верещук исключили из внутрифракционной коммуникации спикеров партии, на «Темном рыцаре» поубавилось эксклюзивных утечек информации», — говорится в сообщении.
По мнению Лещенко, на сегодняшний день активнее других Верещук поддерживает так называемая группа Коломойского в Раде — часть депутатов из «Слуги народа».
В частности, по его наблюдениям, депутат Максим Бужанский заступился за Верещук во время недавней конфликтной ситуации внутри фракции, и сам он сидит в Раде возле Верещук.
Также Лещенко отметил, что в последние месяцы Верещук стала одним из депутатов «Слуги народа», которую активно раскручивали телеканалы депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.