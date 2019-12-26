Источником инсайдерской информации для телеграм-канала «Темный рыцарь» могла быть депутат «Слуги народа» Ирина Верещук. Такое мнение 26 декабря выразил экс-депутат Рады Сергей Лещенко в Telegram-канале

Лещенко стал членом набсовета «Укрзализныци» © Ukraina.ru

По мнению Лещенко, на сегодняшний день активнее других Верещук поддерживает так называемая группа Коломойского в Раде — часть депутатов из «Слуги народа».

В частности, по его наблюдениям, депутат Максим Бужанский заступился за Верещук во время недавней конфликтной ситуации внутри фракции, и сам он сидит в Раде возле Верещук.

Также Лещенко отметил, что в последние месяцы Верещук стала одним из депутатов «Слуги народа», которую активно раскручивали телеканалы депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.