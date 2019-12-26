Публицист и радиоведущий Армен Гаспарян объяснил, почему у Украины нет поводов для радости в подписании газового соглашения с Россией. Причины он перечислил в интервью изданию Украина.ру 26 декабря

«Ищем смыслы» с Арменом Гаспаряном: итоги 2019 года, газовое соглашение с РФ © Владимир Зеленский признался в своей суеверности, которая проявляется в том, что он не бреется перед важными событиями, чтобы их не сглазить.

Гаспарян полагает, что исключением из таких событий не стало и важное для Украины подписание газового соглашения с Россией, которое, впрочем, по мнению эксперта, оказалось проигрышным для Киева.

«Даже инсайдеры в Офисе президента признали, что Украина подписала документ на максимально убогих для себя условиях. То есть все, о чем они говорили полгода, — ничего этого не было. Договор этот выгоден России с любой точки зрения… В эту игру опять развели Зеленского. Он зря не брился!» — заявил Гаспарян.

Так, он обратил внимание на то, что, добившись от «Газпрома» выплаты $3 миллиардов, Украина автоматически потеряла $12 миллиардов, отказавшись от просроченных претензий к российской компании. Более того, впоследствии Украине придется заплатить за газ около $3,7 миллиардов добавил эксперт.

В частности, в договоре не зафиксирована цифра прокачки, что позволяет уменьшать ее из года в год, а вместо 10 лет, как того хотела Украина, договор был подписан на 5 лет.