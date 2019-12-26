«Проблема номер один — высочайшая степень концентрации рыночной власти в руках нескольких игроков. Это два крупнейших производителя электрической энергии — государственный «Энергоатом» и ДТЭК (миллиардера Рината. — Ред.) Ахметова», — рассказал он.
Второй проблемой руководитель «Укрэнерго» назвал разницу в ценах на электроэнергию для населения и промышленности.
Третья проблема, по словам Ковальчука, это вопросы коммерческого учета, за которые на Украине отвечают бывшие облэнерго и которым невыгодно иметь хороший коммерческий учет.