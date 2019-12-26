Главной проблемой нового рынка электроэнергетики на Украине является то, что три главные проблемы не были устранены до его запуска. Об этом 26 декабря сообщил руководитель оператора системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук в интервью «РБК-Украина»

«Проблема номер один — высочайшая степень концентрации рыночной власти в руках нескольких игроков. Это два крупнейших производителя электрической энергии — государственный «Энергоатом» и ДТЭК (миллиардера Рината. — Ред.) Ахметова», — рассказал он.

Под зданием «Укрэнерго» продолжаются массовые протесты заводчан © Facebook/НЕК "Укренерго"

Третья проблема, по словам Ковальчука, это вопросы коммерческого учета, за которые на Украине отвечают бывшие облэнерго и которым невыгодно иметь хороший коммерческий учет.