Рабинович отметил, что 18 декабря Высший антикоррупционный суд и НАБУ возбудили против него уголовное дело по факту коррупционного преступления — недоплаты за аренду дачи. Он также рассказал, что суд дал санкцию на прослушивание телефона его жены.
«Власть знает, что ни со мной, ни с Медведчуком договориться нельзя. Мы будем отстаивать интересы Украины, нашей земли до конца. Что они делают? Начали запугивать семьи, открывать уголовные дела», — заявил он.
Политик уверен, что власть давит на антикоррупционные органы, чтобы они преследовали оппозиционеров.