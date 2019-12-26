Депутат Рады и сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Вадим Рабинович заявил о запугивании его семьи из-за позиции по продаже земли. Об этом вечером 25 декабря он рассказал в эфире телеканала «112 Украина», сообщается на сайте партии

«Меня оштрафуй, шпрехенфюрер!» Рабинович ответил мовному омбудсмену Монаховой © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«Власть знает, что ни со мной, ни с Медведчуком договориться нельзя. Мы будем отстаивать интересы Украины, нашей земли до конца. Что они делают? Начали запугивать семьи, открывать уголовные дела», — заявил он.

Политик уверен, что власть давит на антикоррупционные органы, чтобы они преследовали оппозиционеров.