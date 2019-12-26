Внешнюю политику, продолжил эксперт, должны осуществлять президент, правительство и МИД, а ей занимались бывшие прокуроры Луценко и Кулик, которые фактически собирали компромат на того или иного кандидата в президенты США.
«Началось это еще с непрофессионализма в 2016 году, когда мы тупо поставили на одного из кандидатов. Вместо того чтобы вообще уходить от этого. Мы, объект внешнего управления, повели себя как подросток, который убежал из дома», — категоричен Карасев.
По его мнению, внешнее управление на Украине носит деструктивный характер, поскольку из страны вымываются капитал и трудовые ресурсы, а после резкого уменьшения населения у страны могут отобрать часть ее территорий.
Тем не менее политолога радует назначение послом Украины в США опытного дипломата Владимира Ельченко, потому что раньше у посольства не было достаточно компетентных кадров.