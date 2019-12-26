Украина влезла во внутриполитические разборки в США и стала объектом крупного скандала, потому что внешнюю политику страны проводили люди, не имевшие на то ни компетенции, ни полномочий. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью Ukrlife.TV

Карасев рассказал, что станет с Зеленским, если он продолжит действовать как Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Началось это еще с непрофессионализма в 2016 году, когда мы тупо поставили на одного из кандидатов. Вместо того чтобы вообще уходить от этого. Мы, объект внешнего управления, повели себя как подросток, который убежал из дома», — категоричен Карасев.

По его мнению, внешнее управление на Украине носит деструктивный характер, поскольку из страны вымываются капитал и трудовые ресурсы, а после резкого уменьшения населения у страны могут отобрать часть ее территорий.

Тем не менее политолога радует назначение послом Украины в США опытного дипломата Владимира Ельченко, потому что раньше у посольства не было достаточно компетентных кадров.