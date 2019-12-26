Полиция задержала вероятного организатора убийства в 2017 году участника так называемой АТО в Донбассе спустя два года после его побега. Об этом 26 декабря, в четверг, сообщается на сайте ведомства

«Его подельнику, который был организатором этого нападения, удалось сбежать. Работники Кагарлыцкого отделения полиции объявили его в розыск и продолжали его поиски», — рассказали в полиции.

Правоохранители разыскивали его в течение двух лет за хулиганство. Задержанным оказался 47-летний уроженец Кагарлыка. Мужчина неоднократно отбывал наказания за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире.