Отмечается, что в 2017 году в Кагарлыке произошло убийство. Полиция сначала задержала предполагаемого нападавшего. Уголовное производство с обвинительным заключением уже направлено в суд.
«Его подельнику, который был организатором этого нападения, удалось сбежать. Работники Кагарлыцкого отделения полиции объявили его в розыск и продолжали его поиски», — рассказали в полиции.
Правоохранители разыскивали его в течение двух лет за хулиганство. Задержанным оказался 47-летний уроженец Кагарлыка. Мужчина неоднократно отбывал наказания за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире.