Новый закон о медиа запретит украинским журналистам положительно освещать деятельность российских органов власти. Об этом 26 декабря сообщает «Страна.UA», в распоряжении которой оказался проект закона

Авторы законопроекта утверждают, что новости о событиях в России должны подаваться объективно и сбалансированно.

«Это значит, что нельзя просто написать — "Путин открыл мост, по которому поезда пойдут в Крым" — это слишком позитивно. Для "баланса" нужно будет добавить, что этот мост нарушает нормы международного права, что Крым аннексирован, а мост не простоит и месяца, как его смоет подводным течением», — делают вывод журналисты «Страны».

Законопроект Потураева—Ткаченко. Приватизация истины на Украине по указу Зеленского © Facebook, Никита Потураев | Перейти в фотобанк

Это нанесет удар по тем СМИ, которые выступают за мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект о новостных стандартах и требованиях к новостям до 31 декабря этого года.

Надзирать за украинским медиарынком станет Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания.

СМИ, которые будут нарушать этот закон, подвергнут штрафам. Уголовную ответственность за дезинформацию, о которой говорилось ранее, проект закона не предусматривает.