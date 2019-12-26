Авторы законопроекта утверждают, что новости о событиях в России должны подаваться объективно и сбалансированно.
«Это значит, что нельзя просто написать — "Путин открыл мост, по которому поезда пойдут в Крым" — это слишком позитивно. Для "баланса" нужно будет добавить, что этот мост нарушает нормы международного права, что Крым аннексирован, а мост не простоит и месяца, как его смоет подводным течением», — делают вывод журналисты «Страны».
Кроме того, законодательно собираются запретить сообщать о любых положительных событиях в Крыму или Донбассе.
Это нанесет удар по тем СМИ, которые выступают за мирное урегулирование конфликта в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект о новостных стандартах и требованиях к новостям до 31 декабря этого года.
Надзирать за украинским медиарынком станет Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания.
СМИ, которые будут нарушать этот закон, подвергнут штрафам. Уголовную ответственность за дезинформацию, о которой говорилось ранее, проект закона не предусматривает.