«По состоянию на 07:00 (08:00 мск. — Ред.) 26 декабря в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию семи насосных станций "Лисичанскводоканала", без централизованного водоснабжения остаются частично города Лисичанск, Приволье и Новодружеск (около 46 тысяч абонентов)», — говорится в сообщении.
Накануне, 25 декабря, из-за недостаточного количества воды в системе была приостановлена работа одной котельной в Лисичанске. Без отопления остались 110 жилых домов (около 5,2 тысячи абонентов), три школы, три детских сада и четыре медицинских учреждения. В ГСЧС заверили, что в случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.
Это не первый случай, когда тысячи жителей Луганщины остаются без воды из-за долгов. Ранее «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) отключало объекты Лисичанского водоканала от электроэнергии за долги. ЛЭО требует погашения долга местного водоканала на сумму 167 миллионов гривен (444,3 миллиона рублей).