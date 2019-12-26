Около 46 тысяч человек в городах Лисичанске, Новодружеске и Приволье, находящихся на подконтрольной Киеву части территории Луганской области, остались без водоснабжения. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по ЧС Украины 26 декабря

Спасатели доставили жителям «обезвоженного» Лисичанска уже более 450 м³ воды © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк сообщении.

Накануне, 25 декабря, из-за недостаточного количества воды в системе была приостановлена работа одной котельной в Лисичанске. Без отопления остались 110 жилых домов (около 5,2 тысячи абонентов), три школы, три детских сада и четыре медицинских учреждения. В ГСЧС заверили, что в случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.

Это не первый случай, когда тысячи жителей Луганщины остаются без воды из-за долгов. Ранее «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) отключало объекты Лисичанского водоканала от электроэнергии за долги. ЛЭО требует погашения долга местного водоканала на сумму 167 миллионов гривен (444,3 миллиона рублей).