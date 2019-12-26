Надежда на урегулирование конфликта в Донбассе остается, однако добиться этого возможно только с помощью диалога и реализации решений «нормандского формата», считает глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Слова министра 26 декабря приводит издание «Известия»

«На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают. Вместе с тем надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. [Президент Украины] Владимир Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства», — отметил Лавров.

По следам «нормандского формата». Эксперты о том, принесёт ли встреча в Париже мир Украине © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Петр Порошенко упорно отказывался выполнять. В частности, это разведение сил в трех «пилотных» районах на линии соприкосновения и закрепление на бумаге «формулы Штайнмайера».

«Благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита «нормандского формата». Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтернативность минского «Комплекса мер» как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию», — отметил министр.

Лавров также отметил, что Москва готова содействовать переговорам Киева, Донецка и Луганска.

По итогам саммита в Париже 9 декабря лидеры России, Украины, Франции и Германии подписали коммюнике, в котором основой «нормандского формата» назвали Минские соглашения. Кроме того, они заявили о необходимости добиться полного прекращения огня в Донбассе до конца года.