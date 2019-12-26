Пропавшие в Закарпатье оперативники Службы безопасности Украины (СБУ), о расстреле которых писали украинские СМИ, на самом деле живы, их исчезновение объясняется распитием алкогольных напитков, об этом сообщил источник издания Украина.ру 25 декабря, в среду

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в СБУ распространило информацию о том, что оперативную группу СБУ, в которую входили четыре офицера, расстреляли в окрестностях города Виноградов в Закарпатье. Во вторник, 24 декабря, пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская назвала эти слухи «бредом», но не прояснила ситуацию.

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«Они живы, просто два дня пили водку неизвестно где, неизвестно с кем, отключив телефоны. Потом их все же нашли и с позором отправили в Киев, где им даже не объявили выговор. А может, и наградили, ведь совершенно непонятно, кто и зачем их отправил, и не была ли пьянка тем самым непременным условием задания», — приводит журналист издания слова источника.