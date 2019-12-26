Исходя из этого, рассуждает эксперт, президент Владимир Зеленский должен сделать ставку на гражданский национализм, когда сформировавшаяся после 1991 года украинская нация лояльна территории страны с ее историей, культурой и демократиии.
«Русскоязычные украинцы — такие же учредители Украины, как и украиноязычные украинцы. И Украина для всех. Есть государство-нация, а есть национальное государство, когда государство принадлежит народу», — пояснил Карасев.
Но если украинское государство будет и дальше притеснять русскоязычных граждан Украины в виде того же закона о языке, подчеркнул политолог, они обратятся за помощью к России, которая станет страной — «национальным очагом».