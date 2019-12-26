Если раньше жители восставшего Донбасса считались русскоязычными украинцами, то после пяти лет пребывания вне состава Украины там сложилась новая идентичность. В случае реинтеграции региона они станут «украинскими русскими». Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью Ukrlife.TV

Карасев рассказал, что станет с Зеленским, если он продолжит действовать как Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский должен сделать ставку на гражданский национализм, когда сформировавшаяся после 1991 года украинская нация лояльна территории страны с ее историей, культурой и демократиии.

«Русскоязычные украинцы — такие же учредители Украины, как и украиноязычные украинцы. И Украина для всех. Есть государство-нация, а есть национальное государство, когда государство принадлежит народу», — пояснил Карасев.

Но если украинское государство будет и дальше притеснять русскоязычных граждан Украины в виде того же закона о языке, подчеркнул политолог, они обратятся за помощью к России, которая станет страной — «национальным очагом».