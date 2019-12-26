Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет и далее отвечать на недружественные выпады со стороны Вашингтона, если они продолжатся. Его слова приводят «Известия» 26 декабря

Лавров рассказал, как Россия ответит на санкции США против «Северного потока-2» © ТАСС/POOL | ТАСС/POOL | Перейти в фотобанк

«Недоброжелатели России в вашингтонском истеблишменте могут вновь пытаться использовать русофобию в предвыборной борьбе. Поэтому будем и далее отвечать на недружественные выпады, если они продолжатся с американской стороны», — сказал Лавров.

При этом он отметил, что было бы неправильно откладывать на неопределенное время решение важных для России, США и всего мира проблем. Так, по его словам, российские предложения по выстраиванию взаимодействия с Вашингтоном на различных направлениях, в том числе по вопросу стратегической стабильности, «остаются на столе».

Ранее, 10 декабря, Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне и обсудил обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы. Трамп назвал встречу «очень хорошей» и выразил надежду на продолжение диалога. Лавров же отметил, что переговоры прошли в атмосфере взаимопонимания.

До переговоров с президентом США глава МИД РФ провел встречу с госсекретарем Майком Помпео, с которым также обсуждал вопросы стратегической стабильности, двусторонние отношения и вопрос о «вмешательстве».