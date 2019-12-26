Депутат Одесского горсовета, который является членом фракции «Доверяй делам», пострадал от действий вора: соратник мэра Одессы Геннадия Труханова, который является сопредседателем партии «Доверяй делам», остался без солидной суммы денег и коллекции дорогих часов. Об этом 25 декабря сообщила «Думская»

В Киеве со стрельбой ограбили офис депутата © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк материалам досудебного расследования, открытого по статье о краже, 23 ноября 2019 года между 20:00 и 23:10 (21:00-00:10 мск) неизвестный через балкон второго этажа проник в частный дом депутата и похитил из сейфа €18 750 и $2 000 (всего около 1,4 миллиона рублей).

Кроме того, добычей домушника стали наручные часы Ulysse Nardin стоимостью $20 000 (1,2 миллиона рублей), наручные часы Graham за $3 000 (185,3 тысячи рублей), наручные часы Frederique Constant стоимостью $1 500 (92,6 тысяч рублей), а также наручные часы Breguet 566 стоимостью $28 000 (1,7 миллиона рублей).

Общая сумма материального ущерба составила 1,8 миллиона гривен (4,8 миллиона рублей).

Имя пострадавшего пока не известно. Отмечается, что в декларациях депутатов от «Доверяй делам» конкретно такого набора ценностей нет ни у кого.