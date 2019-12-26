По его словам, в первый раз ее избили так, что повредили позвоночник. После этого Кулиш в наказание отправили в командировку в Очаков. Там ее заставляли ремонтировать помещение, хотя по воинской специальности она повар.
«Когда приехала из командировки, избили еще раз. После этого она попала в госпиталь. Бойцы, которые видели все это, уверяют, что если она после госпиталя вернется в часть, то ее собьет машина или ее убьют каким-нибудь другим способом», — добавил сотрудник центра.
В то же время УСИ сообщает, что на работу Наталью вызвали сослуживцы, назначив встречу в парке. Одна из коллег сильно ударила ее в лицо с дальнейшим толчком в плечо. После этого ей выбили несколько передних зубов. На месте присутствовал старший лейтенант, ротный командир Михаил Савичев.
«Ротный командир Михаил Савичев все это видел и сказал, что ты никому ничего не докажешь. После этого я обратилась к Ангелюку — заместителю начальника по тылу и рассказала, что меня побили. Он сказал, что меня спишут и полностью уволят с армии и начал угрожать, что дальше служить я не буду. Также сказал, чтоб я никому не сообщала о данном инциденте и чтобы в госпиталь не обращалась, ведь никто ничего не сможет доказать», — рассказала Кулиш.
При обследовании врачи обнаружили у пострадавшей сотрясение мозга и смещение шейных позвонков. С 19 декабря Наталья проходит лечение в Военном госпитале на Пироговской.
По словам пострадавшей, причиной инцидента стал открытый устный протест с ее стороны против действий заместителя командира военной части по тылу, подполковника В.М. Ангелюка, который организовал незаконный вывоз продуктов питания и без необходимых приказов использовал военнослужащих для ремонтных работ в части.
Еще несколько дней Наталье не разрешали обращаться в госпиталь, спустя почти неделю женщина сама покинула службу и обратилась за помощью к медикам.