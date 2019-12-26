Возможный перенос празднования Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря затронет другие церковные праздники, которые тесно переплетены с государственными. Об этом «священник» т.н. «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Андрей Гуль рассказал в эфире ObozTV 25 декабря

Двойное Рождество: в ПЦУ предложили украинцам самим выбирать дату празднования © CC0, Pixabay Епифаний (Думенко) заявил, что перенесет дату празднования Рождества и проведет реформу церковного календаря с юлианского на григорианский, когда большинство украинцев будут к этому готовы.

«Надо говорить о том, что, если происходит календарная реформа, значит, мы касаемся и других праздников. Готовы ли мы День Святого Николая праздновать 6 декабря, когда мы привыкли 19-го? Готовы ли мы праздновать 1 октября Покрову Пресвятой Богородицы, которая уже традиционно сплетена с Днем казачества, Днем защитника?» — отметил Гуль.

По его мнению, в вопросе календарной реформы на Украине торопиться не стоит.

Материнский для ПЦУ Константинопольский патриархат празднует Рождество 25 декабря, в то время как единственная каноническая церковь на Украине — Украинская православная церковь Московского патриархата — отмечает рождение Христово 7 января.

По данным исследования соцгруппы «Рейтинг», идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря поддерживают лишь 25% опрошенных украинцев, а против выступили 64% респондентов. В связи с этим «митрополит» ПЦУ Александр Драбинко предложил ввести практику отмечания двойного Рождества.