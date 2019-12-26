По его словам, это была хорошая и продуктивная прогулка, во время которой он купил подарки. Однако что именно и кому, премьер не уточнил.
«В воздухе аромат рождественских сладостей и глинтвейна. На площади у главной елки теплая и семейная атмосфера. Прекрасно прогулялся и подарки купил. Всем хорошего вечера!» — написал он.
Рождественская ярмарка на Софийской площади в центре Киева начала работать 19 декабря. В этом году высота главной новогодней елки Украины, которая традиционно устанавливается на площади, достигает 30 метров — для ее сборки были срублены 400 сосен. Новогоднее дерево украсили 750 игрушек и около 4 км разноцветных гирлянд, а «охраняют» главную елку страны украинские казаки вместе с главными героями сказки о Щелкунчике.
Закроется ярмарка после праздников — 13 января.