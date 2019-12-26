Наступающий год станет переломным для Козерогов, Водолеев и Близнецов, а Тельцам, Стрельцам и Скорпионам принесет долгожданное облегчение. Об этом сообщила астролог Оксана Костюк, передает 26 декабря glavred.info

«Для рожденных в 1990-1992 годах начинается новый цикл. Эти годы всегда довольно трудные. Особенно сложным транзит будет для 30-летних молодых людей, т.к. они ещё не набрались опыта, спешат решать все дела, потому считают этот период — периодом неудач (а Сатурн сдерживает и не позволяет действовать быстро)», — подчеркнула Костюк.

Она добавила, что заключенные в 2020 году браки станут неудачными, повсеместно будет меняться правительство, приниматься новые правила.

Астролог обратила внимание на то, что Плутон даст разрушительную окраску: жёсткие меры управления, диктатуру, бюрократию, ужесточение наказаний за правонарушения, репрессии, возрастут диссидентские движения. Возможны неурожай, гибель посевов из-за холода или других негативных факторов (в связи с этим голод), стихийные бедствия, чаще землетрясения, обвалы в шахтах, сход лавин.

«Особенно сложными будут январь, середина апреля — начало мая, середина июля — начало августа, ноябрь 2020 года, когда Солнце и Марс будут создавать негативные аспекты с планетами в Козероге», — предрекла Костюк.