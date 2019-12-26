Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала похищение детей Маруси Зверобой
Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала похищение детей Маруси Зверобой
© Facebook, Маруся Звіробій | Перейти в фотобанк
Ранее полиция сообщила, что Кузьменко обсуждала возможность дестабилизации внутренней ситуации на Украине путем принесения «сакральной жертвы», при этом упоминая волонтера украинской армии Елену Биленькую (позывной Маруся Зверобой).

«На брифинге МВД, а затем и в суде был публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в котором говорится о Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное задумывает против Маруси и ее деток! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось», — написал Добош.

Как следует из расшифровки, в разговоре женщины говорили о нуждах в украинской армии и о том, что уровень обеспечения вооруженных сил на данный момент приблизительно такой же, как и в 2013 году. При этом о Зверобой они вспоминают как о человеке, который может «переплюнуть попсового героя "Слуги народа"».

«Нам нужна героиня, потому что попсового персонажа "Слуги народа" можно переплюнуть или геем, или попом, или бабой», — заявила собеседница Кузьменко.

Ввиду же того, что власть на тот момент «прессовала» Зверобой, они рассмотрели ее на роль «сакральной жертвы», но не в контексте того, что она должна погибнуть, а в контексте того, что она как человек, бывший на фронте, сможет отстоять права и интересы военных.

После этого с темы Зверобой собеседницы перешли к информационной политике на Украине и к тому, что активисты зачастую не умеют пользоваться различными методами распространения информации.

Адвокат Кузьменко подчеркнул, что в этом разговоре не было даже упоминания о Шеремете, а следствие привязало этот разговор именно к расследованию его убийства.

Тем временем Печерский районный суд Киева арестовал Кузьменко на 60 дней — до 8 февраля 2020 года — без права внесения залога. Она отрицает свою причастность к убийству Шеремета и говорит, что не знала о нем до произошедшего.