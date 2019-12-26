Адвокат подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал расшифровку телефонного разговора, в котором его подзащитная, по версии следствия, якобы говорит о некой «сакральной жертве Марусе Зверобой». Об этом Владислав Добош написал на своей странице в Facebook 26 декабря

Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала похищение детей Маруси Зверобой © Facebook, Маруся Звіробій | Перейти в фотобанк Елену Биленькую (позывной Маруся Зверобой).

«На брифинге МВД, а затем и в суде был публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в котором говорится о Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное задумывает против Маруси и ее деток! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось», — написал Добош.

Как следует из расшифровки, в разговоре женщины говорили о нуждах в украинской армии и о том, что уровень обеспечения вооруженных сил на данный момент приблизительно такой же, как и в 2013 году. При этом о Зверобой они вспоминают как о человеке, который может «переплюнуть попсового героя "Слуги народа"».

«Нам нужна героиня, потому что попсового персонажа "Слуги народа" можно переплюнуть или геем, или попом, или бабой», — заявила собеседница Кузьменко.

Ввиду же того, что власть на тот момент «прессовала» Зверобой, они рассмотрели ее на роль «сакральной жертвы», но не в контексте того, что она должна погибнуть, а в контексте того, что она как человек, бывший на фронте, сможет отстоять права и интересы военных.

После этого с темы Зверобой собеседницы перешли к информационной политике на Украине и к тому, что активисты зачастую не умеют пользоваться различными методами распространения информации.

Адвокат Кузьменко подчеркнул, что в этом разговоре не было даже упоминания о Шеремете, а следствие привязало этот разговор именно к расследованию его убийства.

Тем временем Печерский районный суд Киева арестовал Кузьменко на 60 дней — до 8 февраля 2020 года — без права внесения залога. Она отрицает свою причастность к убийству Шеремета и говорит, что не знала о нем до произошедшего.