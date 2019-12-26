Винницкий апелляционный суд продлил до 3 февраля меру пресечения гражданину США Крейгу Ленгу, который воевал в Донбассе на стороне ВСУ. Об этом 26 декабря сообщает «112 Украина» со ссылкой на «Судебную власть Украины»

Бывший американский военный Крейг Ленг приехал на Украину в 2015 году и присоединился к «Правому сектору»*. Позднее он полтора года отслужил по контракту в рядах ВСУ и воевал на Светлодарской дуге в Донбассе.

В США Ленга разыскивают по подозрению в убийстве пожилой супружеской пары в 2018 году. Американские власти требуют экстрадиции боевика. На родине ему грозит смертная казнь.

Воевавшего на стороне ВСУ американца могут казнить в США за убийство пожилой пары © Скриншот из видео "Донбасс Реалии"

Апелляционный суд, чтобы обеспечить выдачу Ленга в США, отправил его под домашний круглосуточный арест, отменив предыдущее судебное решение.

* Деятельность организации запрещена в РФ