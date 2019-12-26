Экс-президента Украины, нардепа Петра Порошенко, главу партии «Слуга народа» и зампредседателя одноименной фракции Александра Корниенко и еще 79 депутатов лишили права на возмещение расходов на общую сумму более 3 миллионов гривен (почти 8 миллионов рублей) из-за прогулов. Об этом сообщило информационное управление Рады, передает УНН 24 декабря

Депутаты-прогульщики больше не будут получать зарплату © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В соответствии с распоряжением главы Верховной Рады Украины от 13 декабря 2019 года "О прекращении возмещения народным депутатам Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года" прекращено возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, 81 народному депутату Украины на сумму 3 миллиона 60 тысяч», — сообщили в управлении парламента.

Отмечается, что остатки ассигнований на регистрационных счетах в конце 2019 года будут списаны в доход госбюджета.

На сегодняшний день выплаты депутату Рады, связанные с осуществлением полномочий народного избранника, составляют около 30 тысяч гривен (почти 80 тысяч рублей).