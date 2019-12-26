В сентябре Верховная Рада приняла закон о лишении депутатов финансового обеспечения за прогулы. Так, согласно документу, нардепу не возмещаются расходы за календарный месяц на осуществление депутатских полномочий в случае, если он без уважительных причин не участвовал в работе трети пленарных заседаний или половине заседаний комитетов.
«В соответствии с распоряжением главы Верховной Рады Украины от 13 декабря 2019 года "О прекращении возмещения народным депутатам Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года" прекращено возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, 81 народному депутату Украины на сумму 3 миллиона 60 тысяч», — сообщили в управлении парламента.
Отмечается, что остатки ассигнований на регистрационных счетах в конце 2019 года будут списаны в доход госбюджета.
На сегодняшний день выплаты депутату Рады, связанные с осуществлением полномочий народного избранника, составляют около 30 тысяч гривен (почти 80 тысяч рублей).