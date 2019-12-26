Утром четверга, 26 декабря, в Симферополе торжественно встретили первый за последние пять лет поезд из Москвы, передает РИА Новости

Большой репортаж: как в Севастополе встречали первый поезд из России © Скриншот из видео Украина.ру Отмечается, что «Таврия» отправилась в путь в 23:45 24 декабря с Казанского вокзала Москвы. Почти целиком заполненный 900-местный поезд преодолел расстояние в 2 009 километров примерно за 33 часа.

Накануне в Севастополь прибыла «Таврия» из Санкт-Петербурга, которая отправилась в путь в понедельник, 23 декабря. Она преодолела расстояние в 2 471 км за 43,5 часа и уже 25 декабря отправилась по обратному маршруту.

Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году, когда полуостров стал российским регионом. Теперь, с вводом в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, поезда вновь могут ехать в Крым из городов России.

При этом в 2020 году оператор пассажирских ж/д перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ, Москва) намерен расширить географию поездок на полуостров. Тогда же летом будут запущены и грузовые поезда в Крым.