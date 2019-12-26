Высший антикоррупционный суд продлил срок действия меры пресечения для бывшего президента корпорации «Укрбуд», экс-нардепа Максима Микитася. Об этом 25 декабря сообщили на странице ВАКС в Facebook

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