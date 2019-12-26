Сотрудники СБУ задержали полковника Министерства обороны Украины в Хмельницкой области по подозрению в коррупции. Об этом 26 декабря сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства

Соломон Манн: «Как никчемный журналюшка Найем стал директором в «Укроборонпроме» © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

За деньги он также гарантировал победу в тендерах в следующем году.

Помогал полковник и избежать призыва на военную службу. За 40 тыс. гривен (свыше 100 тыс. рублей) он пообещал одному из призывников повлиять на сотрудников военкомата.

Часть денег и документы, которые фиксировали эти махинации, эсбэушники изъяли дома у сотрудника Минобороны. В отношении него возбудили уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.