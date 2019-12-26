Военный чиновник получал откаты от бизнесменов за то, что не создавал им искусственных препятствий при поставках газа для объектов Минобороны Украины.
За деньги он также гарантировал победу в тендерах в следующем году.
Помогал полковник и избежать призыва на военную службу. За 40 тыс. гривен (свыше 100 тыс. рублей) он пообещал одному из призывников повлиять на сотрудников военкомата.
Часть денег и документы, которые фиксировали эти махинации, эсбэушники изъяли дома у сотрудника Минобороны. В отношении него возбудили уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.