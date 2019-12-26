«Я убежден, что суд сделает все возможное для того, чтобы избежать обвинений в политизированности. Хотя в этом деле это сделать будет очень трудно, как и в других делах, где суд сталкивается с последствиями вооруженных конфликтов», — сказал Дедов.
По его словам, рассмотрение такого дела может занять много времени, больше, чем обычно тратится на рассмотрение дела в Большой Палате ЕСПЧ, где на это уходит не менее года.
В настоящее время в производстве ЕСПЧ находятся пять исков Украины против РФ. Первая жалоба против РФ была подана Украиной 13 марта 2014 года.
Россия отвергает доводы, изложенные Украиной в данных жалобах.