Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сделает все возможное, чтобы избежать обвинений в политизированности при рассмотрении жалоб Украины по событиям в Крыму в 2014 году. Об этом заявил избранный от РФ судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов, передает 26 декабря «Интерфакс»

Земля героев и богатства: Благодаря Ющенко Украина сохранила остров, но потеряла море © commons.wikimedia.org, Mykola Rozhenko сказал Дедов.

По его словам, рассмотрение такого дела может занять много времени, больше, чем обычно тратится на рассмотрение дела в Большой Палате ЕСПЧ, где на это уходит не менее года.

В настоящее время в производстве ЕСПЧ находятся пять исков Украины против РФ. Первая жалоба против РФ была подана Украиной 13 марта 2014 года.

Россия отвергает доводы, изложенные Украиной в данных жалобах.