Россия готова продавать газ напрямую любой компании Украины, не только «Нафтогазу». Об этом 26 декабря сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК

В Нафтогазе нашли простое объяснение росту цен на газ для населения © Facebook/Сергій Лещенко сказал Новак.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий.