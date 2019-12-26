«Мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области… Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в военную прокуратуру», — написал Загороднюк.
Он добавил, что возьмет дело под личный контроль.
В марте Степан Полторак, занимавший на тот момент пост министра обороны Украины, заявлял, что более 7 тысяч военнослужащих-женщин стали участницами боевых действий за время конфликта в Донбассе, шесть из них погибли. Всего в вооруженных силах Украины работают и проходят службу около 56 тысяч женщин.