Военнослужащую избили в воинской части под Одессой. Об этом 25 декабря сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook

Десантники избили выпускников военной академии Одессы из-за розовой БМД © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Он добавил, что возьмет дело под личный контроль.

В марте Степан Полторак, занимавший на тот момент пост министра обороны Украины, заявлял, что более 7 тысяч военнослужащих-женщин стали участницами боевых действий за время конфликта в Донбассе, шесть из них погибли. Всего в вооруженных силах Украины работают и проходят службу около 56 тысяч женщин.