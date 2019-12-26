Теракты и диверсии против газопроводов «Северный поток-2» или «Турецкий поток» сегодня возможны, но их последствия будут быстро исправлены. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Баширов рассказал, что будет с транзитом газа через Украину после окончания действия договора в 2019 году © Владимир Трефилов

«Евросоюз очень внимательно относится к экологии, и даже эти санкции, которые ввели США через военный бюджет, оговаривали, что даже те компании, которые попали под ограничительные меры, могли включаться, чтобы свести на нет экологические риски», — указал Баширов.

Какое-то сумасшедшее действие может произойти, но это приведет к грандиозному скандалу, который можно будет соотнести с военным нападением на страну, заключил собеседник издания.