Все эти газопроводы, продолжил эксперт, находятся в территориальных водах европейских государств и хорошо охраняются: через определенные промежутки там стоят станции, которые перекрывают давление газа в случае кризиса.
«Евросоюз очень внимательно относится к экологии, и даже эти санкции, которые ввели США через военный бюджет, оговаривали, что даже те компании, которые попали под ограничительные меры, могли включаться, чтобы свести на нет экологические риски», — указал Баширов.
Какое-то сумасшедшее действие может произойти, но это приведет к грандиозному скандалу, который можно будет соотнести с военным нападением на страну, заключил собеседник издания.