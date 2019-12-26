Владимир Зеленский в 2019 году выиграл президентские выборы на Украине, но это не означает, что он выиграл власть. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью Ukrlife.TV

Карасев рассказал, как именно Зеленский может выиграть борьбу за власть на Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Поэтому, продолжил политолог, в 2020 году Зеленскому нужно решить в том числе проблему долговой пирамиды ОВГЗ и начинать расплачиваться с международными кредиторами, избавив Украину от этой зависимости.

Еще одна интрига 2020 года будет состоять в том, добавил Карасев, насколько изменится состав правительства Алексея Гончарука, насколько молодому премьеру удастся сохранить себя во власти, а также будут ли досрочные выборы в Верховную Раду.