«Ему надо выиграть власть. Ему надо выиграть битву за гегемонию. У него должно выработаться национально-государственное воображение. Без этого никогда власть не может быть стабильной, крепкой, а главное результативной в своих решениях», — подчеркнул эксперт.
Поэтому, продолжил политолог, в 2020 году Зеленскому нужно решить в том числе проблему долговой пирамиды ОВГЗ и начинать расплачиваться с международными кредиторами, избавив Украину от этой зависимости.
Еще одна интрига 2020 года будет состоять в том, добавил Карасев, насколько изменится состав правительства Алексея Гончарука, насколько молодому премьеру удастся сохранить себя во власти, а также будут ли досрочные выборы в Верховную Раду.