«В Донбассе он мог бы выступить только как кризис-менеджер. С этим я согласен. Стабилизировать — да. А дальше? Развивать — нет. Хотя я с большим уважением к нему отношусь», — пояснил эксперт.
Джангиров добавил, что хотя Азаров и был лучшим премьер-министром в истории страны, то даже если бы он не уехал из Украины, сегодня украинцы все равно не проголосовали бы за него, потому что и с их точки зрения он выглядит анахронизмом.
Николай Азаров был главой украинского правительства с 2010 по 2014 год. Во время событий на Майдане он был вынужден подать в отставку с целью создать дополнительные возможности для общественно-политического компромисса, но впоследствии был вынужден покинуть страну.
Сейчас он проживает в Москве и возглавляет «Комитет спасения Украины». По словам Азарова, он может вернуться на родину только после смены руководства различных силовых структур, восстановления в стране законности и закрытия липовых уголовных дел.