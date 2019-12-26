Если бы бывший украинский премьер Николай Азаров занял крупный руководящий пост в ДНР/ЛНР, это принесло бы некоторое облегчение восставшему региону, но не решило бы его стратегических проблем. Об этом рассказал политический консультант Дмитрий Джангиров в недавнем интервью YouTube-каналу Uncle Vania

Ищенко объяснил, почему Янукович и Азаров не возглавили сопротивление в Донбассе © РИА Новости, Александр Натрускин

Джангиров добавил, что хотя Азаров и был лучшим премьер-министром в истории страны, то даже если бы он не уехал из Украины, сегодня украинцы все равно не проголосовали бы за него, потому что и с их точки зрения он выглядит анахронизмом.

Николай Азаров был главой украинского правительства с 2010 по 2014 год. Во время событий на Майдане он был вынужден подать в отставку с целью создать дополнительные возможности для общественно-политического компромисса, но впоследствии был вынужден покинуть страну.

Сейчас он проживает в Москве и возглавляет «Комитет спасения Украины». По словам Азарова, он может вернуться на родину только после смены руководства различных силовых структур, восстановления в стране законности и закрытия липовых уголовных дел.