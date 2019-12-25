Сотрудники Верховной Рады и народные депутаты устроили перепалку в очереди за зарплатой. Видеоролик, записанный на днях в здании парламента, опубликовал Telegram-канал «Политика Страны»

На кадрах видно, как депутат от «Слуги народа» Анатолий Остапенко пытается пройти к кассе без очереди. Стоящих у кабинета женщин поведение нардепа возмутило — народный избранник решил встать прямо у двери, чтобы как можно скорее получить деньги.

СМИ обсуждают переписку депутата Рады, где собеседник отказывает ему в интимной связи © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

По данным «Страны», в кассе выдавали зарплату всем сотрудникам Рады из тех, кто не подал заявление о зачислении средств на карту, а также компенсации за осуществление депутатских полномочий за декабрь.

Ранее Остапенко прославился благодаря непристойной переписке с приятелем во время заседания Верховной Рады.