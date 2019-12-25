На кадрах видно, как депутат от «Слуги народа» Анатолий Остапенко пытается пройти к кассе без очереди. Стоящих у кабинета женщин поведение нардепа возмутило — народный избранник решил встать прямо у двери, чтобы как можно скорее получить деньги.
Поначалу политик отказывается называть свое имя, но в конечном итоге признается кто он.
По данным «Страны», в кассе выдавали зарплату всем сотрудникам Рады из тех, кто не подал заявление о зачислении средств на карту, а также компенсации за осуществление депутатских полномочий за декабрь.
Ранее Остапенко прославился благодаря непристойной переписке с приятелем во время заседания Верховной Рады.