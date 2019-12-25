Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста бывшего бойца спецподразделения «Омега» Дмитрия Хмиля, которого подозревают в убийстве активиста Майдана Александра Храпаченка. Об этом 25 декабря сообщает hromadske со ссылкой на материалы суда

«Изменить примененную к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде личного обязательства», — говорится в сообщении.

Хмиля обязали совершать визиты к следователю, прокурору и суду с установленной периодичностью и не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда. Также подозреваемому запретили общаться со свидетелями и пострадавшим.

Суд отправил под ночной домашний арест подозреваемую в похищении ребенка активистку Майдана — СМИ © CC0, Pixabay

Как сообщает источник издания в ГПУ, об изменении меры пресечения прокурор ходатайствовал из-за особенностей Уголовного процессуального кодекса Украины, который не позволяет держать под домашним арестом более 6 месяцев на стадии досудебного расследования.