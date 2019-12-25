«Изменить примененную к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде личного обязательства», — говорится в сообщении.
Хмиля обязали совершать визиты к следователю, прокурору и суду с установленной периодичностью и не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда. Также подозреваемому запретили общаться со свидетелями и пострадавшим.
Срок действия постановления следственного судьи и выполнения обязанностей определен до 28 января 2020 года и обжалованию не подлежит.
Как сообщает источник издания в ГПУ, об изменении меры пресечения прокурор ходатайствовал из-за особенностей Уголовного процессуального кодекса Украины, который не позволяет держать под домашним арестом более 6 месяцев на стадии досудебного расследования.