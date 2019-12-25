Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко подала иск в суд в отношении Министерства внутренних дел и главы ведомства Арсена Авакова. Об этом в среду, 25 декабря, сообщило издание «Главком»

Кузьменко намерена защитить собственные «честь, достоинство и деловую репутацию».

По словам адвоката подозреваемой Виктории Дейнеки, 13 декабря в программе «Свобода слова Савика Шустера» Аваков заявил, что Кузьменко отказалась давать показания по делу об убийстве Шеремета.

«Если министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась (давать показания. — Ред.), то должен быть соответствующий протокол допроса. Но такого протокола допроса нет, потому что допроса не было. Такой допрос, где она давала показания, был после выхода этой программы. Кроме этого во время судебных заседаний Юлия Кузьменко дает показания. Поэтому мы будем настаивать, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута», — заявила адвокат.

Бойцовский суд. Радикалы безнаказанно издевались над журналистами в суде по делу Шеремета © скриншот Факти ICTV | скриншот Факти ICTV | Перейти в фотобанк Павла Шеремета спустя более чем три года было выдвинуто военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО Андрею Антоненко.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.

Кузьменко и Антоненко были арестованы на 2 месяца, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.