Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке электрической энергии, который запрещает продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации, но разрешает в экстренном случае по краткосрочным контрактам. Об этом 25 декабря сообщается на официальном сайте президента страны

Закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электрической энергии Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке на сутки вперед «с соответствующим обоснованием». Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.

Депутаты Рады проголосовали против отмены на запрет импорта электроэнергии из РФ © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутреннесуточном рынке). В то же время Кабмин имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.