В Днепропетровской области женщина умерла из-за некачественного наркоза, который ей ввели перед хирургической операцией. Об этом в среду, 25 декабря, сообщила пресс-служба Каменского отдела полиции

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