По предварительным данным, в период с 17 по 19 декабря в больнице проводили ряд операций с использованием некачественного препарата. В этот же день ухудшилось состояние семи пациентов. Они были переведены в областную больницу, где одна женщина скончалась.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 140 Уголовного кодекса (невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного).