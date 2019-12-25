Неизвестные взорвали банкомат и украли деньги в Киевском районе Харькова. Об этом 25 декабря сообщает областная полиция на своем сайте

«Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома. В ходе проведения осмотра полицейские установили, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении. Заведено дело по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.