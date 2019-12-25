Экс-губернатор Киевской области Михаил Бно-Айриян заявил, что сложности в работе начались на 20-день его работы, после того, как ему отказали в назначении на должности людей, с которыми он хотел работать. Об этом 25 декабря он рассказал в интервью «Левому берегу»

«На самом деле я поработал очень мало — всего лишь 3 месяца и 10 дней. Сложности начались через дней 20 после вступления в должность и упирались в кадровые назначения, в возможность формировать свою команду, которая была обещана», — заявил он.

Отставной губернатор Бно-Айриян обвинил канал Коломойского во лжи © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Однако, по его словам, на исполнительском уровне, начали возникать сложности с назначениями, поскольку своих людей назначали в Офисе президента.