«На самом деле я поработал очень мало — всего лишь 3 месяца и 10 дней. Сложности начались через дней 20 после вступления в должность и упирались в кадровые назначения, в возможность формировать свою команду, которая была обещана», — заявил он.
По словам бывшего чиновника, президент Владимир Зеленский обещал ему дать возможность сформировать свою команду и назначить на ключевые направления тех людей, которым он доверяет.
Однако, по его словам, на исполнительском уровне, начали возникать сложности с назначениями, поскольку своих людей назначали в Офисе президента.