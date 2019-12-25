По данным следствия, в 2015 году мужчина загрузил в файлообменник несколько порнороликов, которые были доступны для скачивания любому пользователю в течение года.
«Оперуполномоченный отдела киберпреступности рассказал, что нашел файлы в ходе отработки операции "Паутина" в конце сентября 2015, когда мониторил интернет по запросу "порно". Следователь подтвердила, что во время обыска у обвиняемого был обнаружен файл "Как довести женщину до оргазма"», — говорится в сообщении.
Свою вину мужчина не признал: по его словам, он работает над докторской диссертацией «Феномен плодородия в украинской семейной обрядности», а ролики использовал для исследований.
Бывшая жена подозреваемого подтвердила, что мужчина является ученым и исследовал культуру секса. Эту информацию подтвердили и в Академии культуры.
Защита ученого представила заключение кандидата искусствоведения о том, что указанные материалы не могут быть признаны порнографическими в том значении, в котором это понимается судебной практикой.
С точки зрения научной деятельности ни один ролик нельзя квалифицировать как порнографический, так как это, по мнению адвокатов мужчины, нарушает права ученого на свободное исследование объектов, которые он считает нужными исследовать.