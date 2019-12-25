Инженера по технике безопасности Старобельского психоневрологического интерната, в котором заживо сгорели четверо пациентов, два года назад оштрафовали на 34 гривны (около 90 рублей). Об этом сообщается в сюжете Общественного ТВ Донбасса, опубликованном 25 декабря

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