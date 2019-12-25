Пожар в одной из палат первого корпуса интерната вспыхнул 23 декабря. Четыре пациента погибли, еще три человека, отравившиеся угарным газом, находятся в больнице. Один из них в крайне тяжелом состоянии.
«По версии следствия, причиной пожара стало короткое замыкание. Директор интерната винит в смерти своих подопечных плохие дороги, из-за которых пожарные и скорая не смогли приехать оперативно», — сообщают журналисты телеканала.
Очередная проверка правил пожарной безопасности в Старобельском интернате должна была начаться 26 декабря.