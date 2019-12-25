Для президента США Дональда Трампа принятие оборонного бюджета на 2020 год с санкциями против «Северного потока-2» стало компромиссом. Он не увидел ничего страшного для отношений с Россией в принятии этого закона. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Баширов: Диверсия на «Северном потоке-2» будет означать войну всему Евросоюзу © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Для Трампа, продолжил политолог, принятие этого закона не очень хорошо, потому что у него изъяли часть полномочий, так как санкционную политику определяет в первую очередь президент США.

При этом, добавил Баширов, у Трампа через какое-то время может появиться аргумент, что, несмотря на эти санкции, Германия и Россия достроили газопровод, что эти меры оказались пустым действием, которые ухудшили отношения США с их европейскими союзниками.