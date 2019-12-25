«А для его противников это был единственный вариант подтвердить, что они более агрессивно настроены к России, нежели республиканцы. Это просто отражение внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах», — указал эксперт.
Для Трампа, продолжил политолог, принятие этого закона не очень хорошо, потому что у него изъяли часть полномочий, так как санкционную политику определяет в первую очередь президент США.
При этом, добавил Баширов, у Трампа через какое-то время может появиться аргумент, что, несмотря на эти санкции, Германия и Россия достроили газопровод, что эти меры оказались пустым действием, которые ухудшили отношения США с их европейскими союзниками.