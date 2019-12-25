Заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем работает по направлению связей с государственными органами и является одним из лучших сотрудников. Об этом вечером 24 декабря глава ведомства Айварас Абромавичус рассказал в эфире телеканала «112 Украина»

«Как я говорил на примере контракта, очень большая работа ведется не лично на предприятиях, а с другими государственными структурами, Министерством обороны, Министерством экономики, профильным комитетом ВР и тому подобное. Поэтому Мустафа, как бывший депутат, знаком, и очень неплохо, со всеми этими институтами», — сказал Абромавичус.

Соломон Манн: «Как никчемный журналюшка Найем стал директором в «Укроборонпроме» © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

Ранее на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции появилась информация о том, что Найем за месяц работы в органе заработал более 300 тыс. грн (около 750 тыс. рублей).