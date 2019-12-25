«Как я говорил на примере контракта, очень большая работа ведется не лично на предприятиях, а с другими государственными структурами, Министерством обороны, Министерством экономики, профильным комитетом ВР и тому подобное. Поэтому Мустафа, как бывший депутат, знаком, и очень неплохо, со всеми этими институтами», — сказал Абромавичус.
Абромавичус отметил, что сейчас у него десять заместителей, а Найем является одним из самых результативных среди них.
Ранее на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции появилась информация о том, что Найем за месяц работы в органе заработал более 300 тыс. грн (около 750 тыс. рублей).