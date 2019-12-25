США вряд ли ограничатся санкциями в отношении компаний, работающих над строительством «Северного потока – 2», и продолжат искать способы остановить работу над трубопроводом, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру

«В данной ситуации США фактически заблокировали работу компаний, которые предоставляют "Газпрому" корабли-трубоукладчики. Мало ли что еще можно заблокировать? В конце концов, кораблям нужно где-то заправляться и так далее. Не знаю, какие еще они могут придумать санкции, но, очевидно, они будут над этим думать и стараться остановить строительство "Северного потока – 2"», — рассказал Ищенко.