«В данной ситуации США фактически заблокировали работу компаний, которые предоставляют "Газпрому" корабли-трубоукладчики. Мало ли что еще можно заблокировать? В конце концов, кораблям нужно где-то заправляться и так далее. Не знаю, какие еще они могут придумать санкции, но, очевидно, они будут над этим думать и стараться остановить строительство "Северного потока – 2"», — рассказал Ищенко.
В ночь на 22 декабря вступили в силу санкции, которые США наложили на компании, участвующие в строительстве «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Суда швейцарской компании Allseas, которые прокладывали трубы «Северного потока – 2», ушли из Балтийского моря. Решение было принято, чтобы вывести компанию из-под удара.