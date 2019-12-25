Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала украинцам, как сохранить улицы после новогодних праздников чистыми. Об этом 25 декабря, в среду, она написала в Facebook

«Новогодние и рождественские праздники — это не только елка, огоньки, время с близкими и отдых. Это также тонны мусора, который остается после подготовки праздничного меню, покупки подарков и украшения дома, улиц или офисов к праздникам», — говорится в сообщении.

Супрун назвала худший подарок для ребенка на Новый год © Facebook/Уляна Супрун

Также, по совету Супрун, украинцы могут заморозить и использовать после размораживания блюда и продукты, которые не были съедены в Рождество и Новый год, и призвала отвезти на переработку живую елку.