«Новогодние и рождественские праздники — это не только елка, огоньки, время с близкими и отдых. Это также тонны мусора, который остается после подготовки праздничного меню, покупки подарков и украшения дома, улиц или офисов к праздникам», — говорится в сообщении.
Она призвала произвести дома уборку, чтобы найти неиспользованные обертки для подарков, новогодние игрушки или старые гирлянды. Вместо подарков Супрун советует дарить впечатления и использовать меньше бумаги для упаковки подарков.
Также, по совету Супрун, украинцы могут заморозить и использовать после размораживания блюда и продукты, которые не были съедены в Рождество и Новый год, и призвала отвезти на переработку живую елку.