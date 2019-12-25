Устенко заявил, что считает, что конфликт на востоке Украины начался после того, как отменили «закон Колесниченко-Кивалова», предусматривающий возможность официальной двуязычности в регионах, где численность национальных меньшинств превышает 10%.
«На закон, который вы сейчас назвали, наложил вето тогдашний и. о. президента Турчинов и этот закон никогда не вступал в силу», — заявил Гончаренко в ответ, добавив, что его оппонент «переслушал» российских телеведущих.
Закон «Об основах государственной языковой политики» (так называемый закон Кивалова-Колесниченко) вступил в силу в 2012 году.
Сразу же после смены власти на Украине в 2014 году, Рада проголосовала за отмену закона, но и. о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что не подпишет решение парламента, пока Рада не примет новый закон. В 2018 году закон утратил силу, так как был признан неконституционным.