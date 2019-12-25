Депутат Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обвинил коллегу по фракции «Слуга народа» Алексея Устенко в «трансляции российской пропаганды». Соответствующий разговор депутатов обнародовал телеканал «Наш» вечером, 24 декабря, в своем YouTube

Устенко заявил, что считает, что конфликт на востоке Украины начался после того, как отменили «закон Колесниченко-Кивалова», предусматривающий возможность официальной двуязычности в регионах, где численность национальных меньшинств превышает 10%.

«На закон, который вы сейчас назвали, наложил вето тогдашний и. о. президента Турчинов и этот закон никогда не вступал в силу», — заявил Гончаренко в ответ, добавив, что его оппонент «переслушал» российских телеведущих.

Гончаренко связывает обыски в «Думской» с его прошением уволить Сытника © Facebook/Алексей Гончаренко

Сразу же после смены власти на Украине в 2014 году, Рада проголосовала за отмену закона, но и. о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что не подпишет решение парламента, пока Рада не примет новый закон. В 2018 году закон утратил силу, так как был признан неконституционным.