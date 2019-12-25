Ранее руководитель ПЦУ Епифаний (Думенко) заявил, что перенесет дату празднования Рождества и проведет реформу церковного календаря, когда большинство украинцев будут к этому готовы.
По словам Драбинко, эти слова были якобы выдернуты из контекста.
«Потому что поместные православные церкви тоже празднуют Рождество Христово 25 декабря. Только в одном календаре это по григорианскому календарю, а в другом — по юлианскому… Я считаю, что может быть двойное празднование. Кто желает и кому необходимо, можно праздновать 25 [декабря], другим можно 7 [января]», — сказал он.
В то же время «митрополит» подчеркнул, что ПЦУ полностью переходить на григорианский календарь не будет.
Ранее спикер ПЦУ Евстратий (Зоря) заявил, что поспешная календарная реформа внесет смятение в украинское православие на годы вперед. Действительно, по данным исследования соцгруппы «Рейтинг», идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря поддерживают 25% опрошенных украинцев, а против выступили 64% респондентов.
Стоит отметить, что на законодательном уровне две даты празднования Рождества Христова утверждены в Молдове. Оно отмечается в разные дни христианскими церквями Молдавской и Бессарабской Митрополий из-за различий в юлианском и григорианском календарях.