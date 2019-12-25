Так называемая «Православная церковь Украины» (ПЦУ) может ввести практику двойного Рождества. Об этом «митрополит» неканонической церкви Александр Драбинко сообщил в интервью «Громадському» 24 декабря

Украинские раскольники объяснили, почему отказались от переноса Рождества © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк Епифаний (Думенко) заявил, что перенесет дату празднования Рождества и проведет реформу церковного календаря, когда большинство украинцев будут к этому готовы.

По словам Драбинко, эти слова были якобы выдернуты из контекста.

«Потому что поместные православные церкви тоже празднуют Рождество Христово 25 декабря. Только в одном календаре это по григорианскому календарю, а в другом — по юлианскому… Я считаю, что может быть двойное празднование. Кто желает и кому необходимо, можно праздновать 25 [декабря], другим можно 7 [января]», — сказал он.

В то же время «митрополит» подчеркнул, что ПЦУ полностью переходить на григорианский календарь не будет.

Ранее спикер ПЦУ Евстратий (Зоря) заявил, что поспешная календарная реформа внесет смятение в украинское православие на годы вперед. Действительно, по данным исследования соцгруппы «Рейтинг», идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря поддерживают 25% опрошенных украинцев, а против выступили 64% респондентов.

Стоит отметить, что на законодательном уровне две даты празднования Рождества Христова утверждены в Молдове. Оно отмечается в разные дни христианскими церквями Молдавской и Бессарабской Митрополий из-за различий в юлианском и григорианском календарях.